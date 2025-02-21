Франция вводит регулярные осмотры рюкзаков учеников в школах

Во Франции на входе в школы будут проверять рюкзаки учеников для предотвращения насилия.

Фото: osvitoria.media

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Франция готовится к усилению мер безопасности в школах: планируется регулярный осмотр рюкзаков учеников на входе в учебные заведения.

Как сообщает BFMTV, об этом заявила министр образования и бывший премьер Элизабет Борн. Она подчеркнула, что необходимо срочно принять меры для противодействия насилию в школах и вблизи них.

В частности, предлагается внедрить неанонсированные проверки рюкзаков, которые будет осуществлять полиция. По словам Борн, этот механизм может начать действовать уже весной.

Сейчас школьная охрана во Франции не имеет права самостоятельно обыскивать вещи учеников - разрешен только визуальный осмотр, а принудительное открытие рюкзаков запрещено.

Кроме того, в случае обнаружения у школьника ножа или другого холодного оружия, ему придется регулярно проходить беседы с дисциплинарной комиссией.

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