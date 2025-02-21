Перевозчики теперь могут открывать международные маршруты онлайн без кучки бумаг

Теперь вместо рассмотрения на профильной комиссии процедура будет проходить полностью «в цифре».

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С 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика без необходимости подавать бумажные документы в Министерство. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Теперь вместо рассмотрения на профильной комиссии процедура будет происходить полностью "в цифре"», - пояснил он.

Для того чтобы воспользоваться функциями онлайн-кабинета, перевозчику нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и перейти в раздел «Мои маршруты», а затем выбрать соответствующую опцию и ввести необходимую информацию.

Через 10 дней перевозчик должен получить от Министерства решение об открытии маршрута, если все данные корректны. Если же потребуется исправить информацию – на это у компании будет пять дней.

«В настоящее время открытие нового маршрута с как минимум одним новым автобусом – это около 10 млн. грн. налоговых поступлений в год», - указал Алексей Кулеба.

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