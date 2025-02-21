Практика судов
  1. В Украине

Перевозчики теперь могут открывать международные маршруты онлайн без кучки бумаг

22:00, 21 февраля 2025
Теперь вместо рассмотрения на профильной комиссии процедура будет проходить полностью «в цифре».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика без необходимости подавать бумажные документы в Министерство. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Теперь вместо рассмотрения на профильной комиссии процедура будет происходить полностью "в цифре"», - пояснил он.

Для того чтобы воспользоваться функциями онлайн-кабинета, перевозчику нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и перейти в раздел «Мои маршруты», а затем выбрать соответствующую опцию и ввести необходимую информацию.

Через 10 дней перевозчик должен получить от Министерства решение об открытии маршрута, если все данные корректны. Если же потребуется исправить информацию – на это у компании будет пять дней.

«В настоящее время открытие нового маршрута с как минимум одним новым автобусом – это около 10 млн. грн. налоговых поступлений в год», - указал Алексей Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство судов Восточного апелляционного округа обратилось к руководителям органов системы правосудия по законопроекту, которым предлагается отменить Жилищный кодекс

Как отмечается в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Конкурсные процедуры для отбора на должности судей, ремонт помещений и обеспечение судов всем необходимым возьмут на себя европейские партнеры.

«Вопрос не если, а когда»: Ярослав Юрчишин уверен, что его закон о процедуре удаления СМИ комментариев читателей будет подписан

Председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что вопрос подписания закона его авторства о процедуре удаления комментариев читателей уже стоит «не если, а когда», впрочем, для выполнения закона в части изложения видеотрансляций комитетов в публичном доступе нет средств.

Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.

Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду