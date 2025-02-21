«Питання не якщо, а коли»: Ярослав Юрчишин впевнений, що його закон щодо процедури видалення ЗМІ коментарів читачів буде підписано

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що питання підписання закону його авторства про процедуру видалення коментарів читачів вже стоїть «не якщо, а коли», втім, для виконання закону у частині викладення відеотрансляцій комітетів у публічному доступі немає коштів.

Фото: фейсбук Ярослава Юрчишина

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Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прийнятий в цілому як закон законопроект 11321 його авторства стосовно змін у процедурі видалення ЗМІ коментарів читачів буде підписано Президентом. Про це він зазначив під час заходу в Укрінформі.

Питання стоїть не «якщо» підпише, а «коли» підпише, висловив деяку впевненість у діях Президента Ярослав Юрчишин і зазначив, що юридичну експертизу його проект «вже пройшов».

Як писала «Судово-юридична газета», законопроект 11321 авторства Юрчишина можна розділити на три частини.

Перша частина стосується того, що під час воєнного стану засідання комітетів можуть транслюватися – але щоб провести засідання у форматі відеоконференції, потрібна буде особиста згода більшості складу комітету. Також мають викладатися відеозаписи засідань комітетів.

Однак сам Ярослав Юрчишин визнав, що цю частину законопроекту виконати буде, скоріш за все, неможливо через зупинку фінансування програми USAID «РАДА: наступне покоління» загальною вартістю 25 млн доларів.

Він заявив, що відбулася нарада з апаратом, під час якої стало зрозуміло, що ресурсу під це немає.

«Скорочення допомоги в рамках цієї програми ставить під питання втілення законопроекту 11321.

Коли закон буде підписаний, у нас можуть виникнути питання в його забезпеченні. Бо те, що комітети не викладають у себе матеріали на сайті, часто пов’язано з об’ємом, який сайт може витримати. Це треба докупляти пам’ять і ресурси.

Ми тут в ситуації, коли можна напрягтися і зробити, або знайти пояснення, чому не вдається це зробити. Знаючи тактику, скоріш за все, буде другий сценарій. Вже була нараді в апараті, де представники комітетів, апаратів висловлювалися, що ресурсу немає» – підкреслив Юрчишин.

Тож, ця ідея може бути нівельована у частині реалізації, що викликає питання доцільності набуття сили законом, який неможливо буде виконати в реальному житті.

Друга частина стосується прирівнювання журналістів, які працюють як ФОП, у питанні їх відповідальності до штатних працівників медіа. Зокрема тепер журналісти-ФОП будуть нести відповідальність за поширення інформації, що порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень державних органів, народних депутатів України, посадовців тощо. За словами Юрчишина, він своїм законопроектом «звільняє від відповідальності за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування». На його думку, «зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова».

І, нарешті, третя частина стосується введення норми про те, що на вирішення питання про видалення коментаря читача у медіа є 3 дні після отримання ухвали суду про відкриття провадження.

Юрчишин зазначив, що відповідно до цих змін «медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді». Чи враховував автор законопроекту середню вартість роботи штатного чи позаштатного юриста за годину роботи, невідомо.

Як пояснили в Інституті масової інформації, медіа та власники публічних сторінок і зараз «зобов’язані швидко видаляти коментарі читачів, що можуть ображати людей, мати характер наклепу чи самі по собі порушувати закон, аби не отримати судовий позов чи повістку на допит до слідчого».

Просто тепер також додається норма про 3 дні з моменту отримання ухвали суду.

Ця норма викликала жваві дискусії, адже ухвала суду про відкриття провадження – це лише початок процесу, коли питання судом по суті ще не вирішувалося. Крім того, згідно роз’яснень Інституту масової інформації, йдеться про «образливі висловлювання чи наклеп».

Отже, медіа для «підстраховки» можуть почати видаляти будь-які негативні коментарі читачів у соцмережах (бо для перевірки, чи є це наклепом, чи є достовірною інформацію потрібно, як правило, більше 3 днів – і може навіть знадобитися проведення цілого журналістського розслідування). До того ж, практика видалення коментарів читачів ставить питання стосовно дотримання самими медіа свободи слова, за яку, власне, і має відповідати Комітет, очолюваний Ярославом Юрчишиним.

Також він послався як на висновок «Ради Європи» на висновок, підготовлений у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні» консультанткою Ради Європи, членом Комітету з медіа та рекламного права Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Тетяною Олексіюк. Зазначимо, що проект міжнародної донорської допомоги «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні», в рамках якого було надано висновок консультантки на законопроект, за реєстраційним номером Кабміну 5627, мав загальну вартість 1,1 млн євро і був розрахований на строк реалізації з січня 2023 року по грудень 2024 року.

Чи фігурує розробка і прийняття законопроекту 11321 у планах проектів міжнародної технічної допомоги та відповідних звітах – поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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