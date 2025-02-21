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Правительство расширило доступ к программе компенсации для создания инклюзивных рабочих мест

22:54, 21 февраля 2025
Украина инвестирует в безбарьерность: новые компенсации для лиц с инвалидностью и ФЛП.
Правительство расширило доступ к программе компенсации для создания инклюзивных рабочих мест
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Правительство Украины приняло решение расширить доступ к программе компенсации для обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь компенсацию смогут получить самозанятые лица и физические лица-предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью. Решение было принято на заседании Кабинета Министров, сообщили в Правительстве.

Как отметила Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, правительство продолжает поддержку инклюзивных инициатив для бизнеса.

«Мы расширяем программу, которая помогает бизнесу обустроить инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. Отныне оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми, или ФОПами, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес. Они смогут приобрести необходимую им специальную мебель, оборудование, вспомогательные устройства, такие как подъемники или пандусы. Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для работника-ветерана, который вернулся с войны с инвалидностью», - отметила Свириденко.

С начала 2025 года государственная программа уже помогла обустроить почти 300 рабочих мест, инвестировав 16 млн грн в безбарьерность. Кроме этого, расширен перечень вспомогательных средств, на которые можно получить компенсацию. Теперь к нему добавлены технические средства, программное обеспечение и услуги по переводу на жестовый язык.

Программа, которая была введена в августе 2023 года, предусматривает компенсацию до 120 тыс. грн для обустройства рабочих мест для лиц с инвалидностью I группы, и до 80 тыс. грн для II группы. В 2024 году уже более 1500 предпринимателей использовали эту программу, создав около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Общая сумма компенсаций составила 129 млн грн.

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Кабинет Министров Украины ФЛП инвалидность

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