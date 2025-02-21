У Єгипті знайшли гробницю фараона Тутмоса II – це перше відкриття з 1922 року

Розкопки велися на горі Фіви після 100-чіних пошуків.

Фото: mota.gov.eg

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У Єгипті археологи виявили гробницю фараона Тутмоса II, що стало важливим відкриттям, оскільки це перше подібне знайдення з 1922 року, коли була виявлена гробниця царя Тутанхамона. Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Гробниця була знайдена в результаті спільних розкопок єгипетсько-британської археологічної місії на горі Фіви в сучасному місті Луксор. Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту, Мохамед Ісмаїл Халед, розповів, що вхід і основний прохід до гробниці були відкриті ще в 2022 році, але спочатку археологи припустили, що це могила однієї з царських дружин через близьке розташування до гробниць фараонів Тутмоса III та цариці Хатшепсут.

Після додаткових розкопок стало зрозуміло, що гробниця належала саме фараону Тутмосу II, а його похованням займалася його дружина та зведена сестра, цариця Хатшепсут. Серед знахідок, що допомогли встановити власника гробниці, були фрагменти алебастрових глеків із написами імен Тутмоса II та його дружини.

Археологи також виявили похоронні меблі, що належали фараону, що стало історичною знахідкою. Гробниця, однак, погано збереглася через повінь, що сталася після смерті фараона, і вода пошкодила її внутрішнє оздоблення. Водночас, залишки тиньку з синіми написами, жовтими зірковими мотивами та частинами Книги Амдуат дозволили відновити частину релігійних символів, що пов’язані з царськими похованнями Стародавнього Єгипту.

Гробниця має простий дизайн, що став прототипом для пізніших поховань XVIII династії. Археологи продовжують свою роботу на цьому місці і сподіваються виявити більше таємниць, зокрема знайти оригінальний вміст гробниці.

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