Спецпредставитель США по Украине Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Кит Келлог заявил, что провел долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины.

Фото: president.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом.

21 февраля Кит Келлог сделал заявление о встрече с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации и его талантливой командой с национальной безопасности», — говорится в посту.

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