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США готовы оснастить новобранцев ВСУ, если Украина расширит мобилизацию – Госдеп

08:30, 10 декабря 2024
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сделал заявление об усилении мобилизации мужчин с 18 лет в Украине.
США готовы оснастить новобранцев ВСУ, если Украина расширит мобилизацию – Госдеп
Источник фото: АР
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Союзники, в частности Соединенные Штаты Америки, отметили, что готовы предоставить необходимое обеспечение экипировкой для украинских рекрутов, если власти Украины пойдут на расширение мобилизации. Об этом сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

Как стало известно ранее, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что украинские власти не изменили законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет.

По словам Миллера, речь об экипировке для украинских рекрутов шла, когда обсуждали ситуацию с безопасностью на востоке Украины с представителями украинской власти.

Однако Миллер подчеркнул, что позиция Вашингтона заключается в том, что в конечном итоге решение о составе Вооруженных Сил должны быть приняты украинцами.

«Мы четко дали понять, что если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы оснастить и научить эти силы», - заявил Миллер.

Представитель Госдепа не говорил о снижении мобилизационного возраста, впрочем, в медиа в последнее время появляется все больше информации о том, что США давят на Украину именно в этом вопросе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

Однако Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста не готовится, но для граждан до 25 лет будет действовать система контрактов, а также планируется ввести кадровое продвижение без привязки званий к должностям.

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США Украина война мобилизация

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