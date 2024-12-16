Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Різдво та Новий Рік — чи буде вихідний 25, 31 грудня та 1 січня

11:30, 16 грудня 2024
1 січня, 25 та 31 грудня будуть для українців робочими днями — вихідних на свята через воєнний стан не буде.
Різдво та Новий Рік — чи буде вихідний 25, 31 грудня та 1 січня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 25, 31 грудня та 1 січня не будуть вихідними днями.

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», офіційними вихідними залишаються лише суботи та неділі.

Таким чином, Різдво 25 грудня, що у 2024 році буде припадає на середу, буде робочим днем.

Відповідно до того ж законодавства, робочим днем під час воєнного стану буде і 31 грудня (вівторок), і 1 січня (середа).

Разом із тим роботодавці мають право надати працівникам додатковий вихідний за власний рахунок або скоротити робочий день у передсвятковий час.

Практика перенесення святкових днів, якщо вони припадають на вихідні, цього року також не діятиме. Оскільки 25 грудня та 1 січня випадають на середину робочого тижня, жодних змін у графіку не передбачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Новий рік Різдво свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За яких умов військовослужбовці зможуть переводитися всередині Нацгвардії – Кабмін затвердив порядок

До рапорту про переміщення через портал «Армія+» військовослужбовець зобов’язаний додати рекомендаційний лист командира військової частини, до якої має бажання бути переміщеним, і погодження командира частини, в якій проходить військову службу.

Принципи законності та легітимних очікувань у пенсійних правовідносинах: позиція Верховного Суду

Відмова в перерахунку пенсії без належного аналізу наданих документів і без наведення обґрунтованих підстав порушує вимоги принципу законності – Верховний Суд.

В Україні пропонують створити Міністерство конкурсних процедур та Громадську раду конкурсних процедур

Конкурсні процедури у сфері державної служби та в судовій владі запропоновано уніфікувати.

Суд зможе оштрафувати очільника держоргану за невиконання судового рішення на 121 тисячу грн

До Кодексу адміністративного судочинства внесли зміни, що дозволять стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення.

ТЦК має підтвердити доказами непред’явлення військово-облікового документа в Резерв+ – апеляційний суд скасував штраф у 25,5 тисяч від ТЦК

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка про скасування штрафу 25,5 тисяч грн від ТЦК, адже ТЦК не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред’явив військово-обліковий документ у Резерв+.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва