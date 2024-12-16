Різдво та Новий Рік — чи буде вихідний 25, 31 грудня та 1 січня

1 січня, 25 та 31 грудня будуть для українців робочими днями — вихідних на свята через воєнний стан не буде.

В Україні 25, 31 грудня та 1 січня не будуть вихідними днями.

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», офіційними вихідними залишаються лише суботи та неділі.

Таким чином, Різдво 25 грудня, що у 2024 році буде припадає на середу, буде робочим днем.

Відповідно до того ж законодавства, робочим днем під час воєнного стану буде і 31 грудня (вівторок), і 1 січня (середа).

Разом із тим роботодавці мають право надати працівникам додатковий вихідний за власний рахунок або скоротити робочий день у передсвятковий час.

Практика перенесення святкових днів, якщо вони припадають на вихідні, цього року також не діятиме. Оскільки 25 грудня та 1 січня випадають на середину робочого тижня, жодних змін у графіку не передбачено.

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