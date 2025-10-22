У Дубліні поліцію обстріляли феєрверками біля готелю для шукачів притулку

Поліцію Ірландії атакували протестувальники біля державного житла для біженців.

Фото: The Independent

Ірландську поліцію обстріляли феєрверковими ракетами біля готелю в Дубліні, який використовується для розміщення шукачів міжнародного захисту, після спалаху насильства на тлі протестів. Про це пише The Independent.

У вівторок увечері під час демонстрації біля готелю Citywest підпалили автомобіль поліції Гарди.

Це вже друга ніч поспіль, коли значні групи людей збираються біля готелю, що слугує державним житлом для осіб, які шукають міжнародний захист.

Протести в понеділок увечері минули без серйозних інцидентів.

Однак у вівторок увечері натовп атакував поліцейських феєрверками, камінням та іншими предметами.

