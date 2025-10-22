Практика судов
В Дублине полицию обстреляли фейерверками возле отеля для искателей убежища

19:34, 22 октября 2025
Полицию Ирландии атаковали протестующие возле государственного жилья для беженцев.
В Дублине полицию обстреляли фейерверками возле отеля для искателей убежища
Фото: The Independent
Ирландскую полицию обстреляли фейерверковыми ракетами возле отеля в Дублине, который используется для размещения ищущих международную защиту, после вспышки насилия на фоне протестов. Об этом пишет The Independent.

Во вторник вечером во время демонстрации возле отеля Citywest подожгли автомобиль полиции Гарды.

Это уже вторая ночь подряд, когда значительные группы людей собираются возле отеля, который служит государственным жильем для лиц, ищущих международную защиту.

Протесты в понедельник вечером прошли без серьезных инцидентов.

Однако во вторник вечером толпа атаковала полицейских фейерверками, камнями и другими предметами.

