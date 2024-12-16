Умер бывший разработчик ChatGPT Сухир Баладжи, который публично критиковал OpenAI

Сухир Баладжи почти четыре года занимался разработкой ChatGPT, но в августе 2024 года покинул OpenAI.

Фото: Organiser

В Сан-Франциско найден мертвым бывший сотрудник OpenAI Сухир Баладжи, который публично критиковал компанию перед своей смертью. Тело мужчины было обнаружено 26 ноября после обращения друзей. Полиция подтвердила, что причиной смерти стал суицид, пишет Bild.

Баладжи работал в OpenAI почти четыре года, занимаясь разработкой ChatGPT, но в августе 2024 года покинул компанию. С тех пор он начал активно критиковать OpenAI, в частности за использование данных, защищенных авторским правом, что он считал нарушением закона. В своих интервью он утверждал, что технологии OpenAI разрушают экономическую основу создателей контента и подрывают интернет-экосистему.

Компания отвергла обвинения, заявив, что ее работа с общедоступными данными соответствует юридическим нормам. Смерть Баладжи вызвала вопросы о возможной связи между его критикой и трагическим инцидентом. В OpenAI выразили соболезнования семье покойного. «Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования его близким в это трудное время», - сообщили представители компании.

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