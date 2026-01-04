  1. У світі

Нам абсолютно необхідна Гренландія, — Дональд Трамп

20:07, 4 січня 2026
Дональд Трамп заявив, що Гренландію оточують російські та китайські кораблі.
Нам абсолютно необхідна Гренландія, — Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам «абсолютно необхідна» Гренландія. Про це пише журнал The Atlantic, автор якого переказує свою бесіду з Трампом у його гольф-клубі у Вест-Палм-Біч.

Трамп описав острів, який є територією Данії — члена НАТО, — як район, «оточений російськими та китайськими кораблями».

«Нам абсолютно необхідна Гренландія», — сказав він, обговорюючи стратегічне значення острова.

Водночас, обговорюючи майбутнє Венесуели, він додав: «Знаєте, відновлення і зміна режиму, як би ви це не називали, краще, ніж те, що у вас є зараз. Гірше вже не буде», — цитує Трампа видання.

Нагадаємо, у 2025 році Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія опиниться під контролем Сполучених Штатів. Більше того, він не відкидає, що контроль над островом США отримають військовим шляхом.

Крім того, у Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Трампа про анексію.

США

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
