Нам абсолютно необхідна Гренландія, — Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що Гренландію оточують російські та китайські кораблі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам «абсолютно необхідна» Гренландія. Про це пише журнал The Atlantic, автор якого переказує свою бесіду з Трампом у його гольф-клубі у Вест-Палм-Біч.

Трамп описав острів, який є територією Данії — члена НАТО, — як район, «оточений російськими та китайськими кораблями».

«Нам абсолютно необхідна Гренландія», — сказав він, обговорюючи стратегічне значення острова.

Водночас, обговорюючи майбутнє Венесуели, він додав: «Знаєте, відновлення і зміна режиму, як би ви це не називали, краще, ніж те, що у вас є зараз. Гірше вже не буде», — цитує Трампа видання.

Нагадаємо, у 2025 році Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія опиниться під контролем Сполучених Штатів. Більше того, він не відкидає, що контроль над островом США отримають військовим шляхом.

Крім того, у Гренландії відбулися масштабні протести через заяви Трампа про анексію.

