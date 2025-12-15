Суд на Закарпатье признал мужчину невиновным по делу о незаконной переправке уклониста через границу

Обвинение не смогло доказать в суде, что переправка происходила по сговору и под контролем правоохранительных органов, а ключевой свидетель опроверг версию следствия.

На Закарпатье суд признал мужчину невиновным в незаконной переправке военнообязанного через границу. Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области по делу № 308/8615/24.

В материалах дела указывается, что в марте 2024 года обвиняемый за 2 тысячи долларов якобы организовал переправку мужчины в Словакию вне пунктов пропуска. Указывается, что вечером он вместе с «клиентом» подъехал к границе, получил деньги и объяснил, что дальше нужно быстро подбежать к забору и перелезть.

Органами досудебного следствия квалифицировано по ч.3 ст. 332 УК Украины, а именно: незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенному по предварительному сговору группой лиц, из корыстных мотивов.

По версии обвинения, «клиент» действовал под контролем правоохранительных органов и передавал обвиняемому имитационные денежные средства. В материалах дела были заявление о добровольном согласии лица на привлечение к проведению негласных следственных (розыскных) действий, протоколы вручения технических средств фиксации и имитационных долларовых купюр и др.

Однако в судебном заседании этот ключевой свидетель не подтвердил такую версию событий. Он сообщил, что действительно хотел во время военного положения нелегально пересечь границу. Знакомый за пределами Украины дал ему контакт. Свидетель утверждал, что не сотрудничал с полицией и передавал обвиняемому собственные деньги. При попытке пересечения границы его задержали и допросили. Свидетель сказал, что до этого с заявлением о преступлении в полицию не обращался и никакой записывающей техники и денег от полицейских не получал.

Как отмечается в приговоре, прокурор такие показания никак не опроверг. Обвиняемый воспользовался правом молчать и никаких показаний не давал.

Суд признал документы о привлечении свидетеля к конфиденциальному сотрудничеству недопустимыми доказательствами. Одних лишь показаний свидетеля, по мнению суда, было недостаточно для доказательства вины лица вне разумного сомнения.

Таким образом, суд признал мужчину невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, и оправдал на основании п. 1 ч. 1 ст. 373 УПК Украины в связи с недоказанностью совершения данного уголовного правонарушения.

