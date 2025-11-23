Какие налогоплательщики подают финансовую отчетность в органы ГНС — разъяснение налоговой

В налоговой разъяснили вопрос относительно подачи финансовой отчетности в органы ГНС.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области напомнило, какие налогоплательщики подают финансовую отчетность в органы ГНС.

В соответствии с п. 46.2 ст. 46 Налогового кодекса Украины плательщик налога на прибыль (кроме плательщиков налога на прибыль, которые согласно Закону Украины от 16 июля 1999 года № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом) подает вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для подачи налоговой декларации с учетом требований ст. 137 НКУ.

Плательщики налога на прибыль, которые согласно Закону № 996 обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, подают вместе с налоговой декларацией за соответствующий налоговый (отчетный) период отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах), составленные до проверки финансовой отчетности аудитором. Отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах) подаются плательщиками налога согласно этому абзацу по форме, определенной согласно Закону № 996, в порядке, предусмотренном для подачи налоговой декларации с учетом требований ст. 137 НКУ.

Финансовая отчетность или отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах), которые подаются согласно абзацам первому и второму п. 46.2 ст. 46 НКУ, являются приложением к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий (отчету об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации, расчету части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю) и ее неотъемлемой частью.

Плательщики налога на прибыль, которые согласно Закону № 996 обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, подают контролирующему органу годовую финансовую отчетность, которая подлежит обнародованию вместе с аудиторским отчетом, в срок не позднее 10 июня года, следующего за отчетным. В случае неподачи (несвоевременной подачи) годовой финансовой отчетности, которая подлежит обнародованию вместе с аудиторским отчетом, применяется ответственность, предусмотренная п. 120.1 ст. 120 НКУ, для подачи налоговых деклараций (расчетов).

Для части чистой прибыли (дохода) налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. Для хозяйственных обществ, корпоративные права которых частично принадлежат государству, и хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 01 мая года, следующего за отчетным, налоговым (отчетным) периодом является календарный год.

При этом расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю составляется нарастающим итогом и подается в контролирующие органы вместе с финансовой отчетностью.

Плательщики части чистой прибыли (дохода) и/или дивидендов на государственную долю подают расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, и финансовую отчетность.

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные п. 133.4 ст. 133 НКУ, подают отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, и годовую финансовую отчетность.

