Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Зимой прошлого года жителя Днепра задержали, доставили в ТЦК и СП, поставили на учет и сразу же отправили в воинскую часть. А после издания приказа — зачислили в списки личного состава ВСУ.

На первый взгляд — это, так сказать, стандартная процедура в условиях военного положения. Но у этого мужчины была обстоятельство, которое нельзя игнорировать: еще в 2022 году его уволили со службы и исключили из воинского учета. Основание — решение суда о его осуждении к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком. В соответствии с действующим законодательством, таких лиц можно мобилизовать только с их согласия и по четко определенной процедуре. Однако в декабре 2024 года военный комиссар решил иначе. Несмотря на действующий приговор, осужденного отправили защищать государство.

Как выяснилось, представители ТЦК и СП задержанный мужчина не имел при себе воинско-учетных документов, у него не было оснований ни для бронирования, ни для отсрочки от призыва. Поэтому его внесли в электронную систему «Оберіг» как нарушителя. Также оформили справку с соответствующим заключением военно-врачебной комиссии. И лишь позже, в суде, было установлено: сам осужденный не проходил медицинский осмотр и нет постановления о пригодности к военной службе. Это означало, что мобилизационные мероприятия провели с нарушением законодательных требований.

Сначала новоиспеченный солдат пытался решить ситуацию через рапорт командиру части. После безуспешных попыток увольнения он был вынужден обратиться в Днепропетровский окружной административный суд. Как указано в деле №160/9571/25, истец просил «признать противоправным и отменить приказ о призыве», а также обязать командира части — принять решение об освобождении от прохождения военной службы.

В обоснование исковых требований истец сослался на факт осуждения за совершение тяжкого преступления. В частности, речь идет о приговоре Королевского районного суда г. Житомира, которым установлена виновность в совершении уголовных правонарушений и квалифицированы действия по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины как участие в террористической организации, а также по ч. 2 ст. 260 УК Украины как участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. Именно этот приговор истец определил основным аргументом в подтверждение своих требований.

В свою очередь представители воинской части указали, что правовые основания для освобождения от мобилизации в данном случае отсутствуют, поскольку исключение осужденных из воинского учета действующим законодательством не предусмотрено. Они сослались на действующие изменения, которые четко определяют исчерпывающий перечень оснований для исключения с учета: смерть, прекращение гражданства Украины, признание лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья либо достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Судья внимательно проанализировал аргументы сторон. Он обратил внимание на то, что во время мобилизации осужденного никто из должностных лиц «не убедился, подлежит ли призыву истец и существуют ли законодательные ограничения относительно его призыва». При этом был установлен существенный момент — «лицо, которое осуждено именно за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, не может проходить военную службу в составе Вооруженных Сил Украины».

Таким образом, действия военных органов — противоправны. Суд отменил оба приказа — начальника ТЦК и СП (о мобилизации) и командира части (о зачислении в списки личного состава). Кроме этого, командование было обязано исключить этого солдата из всех видов обеспечения и вернуть ему статус гражданского.

Стоит подчеркнуть, что суд не ставил под сомнение саму идею мобилизации. Его позиция была такой: государство не может отстаивать идею защиты Родины, нарушая право самого защитника. Отмена военных приказов не означает «уклонения от обязанности», а лишь напоминает — даже в военное время решение о мобилизации должно основываться на законе, а не на давлении или ошибке должностных лиц.

Выводы

Обновленная статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» четко определяет случаи, кого и когда можно исключить из воинского учета. Но при этом ни одна норма не дает права зачислять в ряды ВСУ лиц, которых оттуда исключили по приговору суда. В таких случаях любой приказ о мобилизации противоречит не только административному, но и уголовному праву, фактически лишая человека его процессуальных гарантий.

Приговор Днепропетровского окружного административного суда может стать ориентиром для сотен подобных случаев. По данным правозащитных организаций, во время военного положения в суды поступает все больше исков, связанных с силовыми мобилизациями, задержаниями на улице или в транспорте. Часто у таких людей есть законные основания для освобождения — состояние здоровья, статус опекуна или судебный приговор.

Непогашенная судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления является юридическим препятствием для мобилизации. В то же время в Украине параллельно действует отдельная процедура — привлечение заключенных к службе по их согласию, которая регулируется специальными законами и не является классической мобилизацией. Лица с такой судимостью не могут состоять на воинском учете. Это — прямой запрет, который распространяется на всех, кто осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления: убийство, терроризм, преступления против государства.

До мая 2024 года государство имело четкую законодательную норму, которая позволяла автоматически исключать из воинского учета лиц, осужденных к лишению свободы. На практике это означало, что после обвинительного приговора такие военнообязанные не состояли на учете. Однако после введения новых изменений процедура стала сложнее — теперь нужно лично обращаться в ТЦК с заявлением, подтвердив факт судимости. То есть система формально признает, что такие люди не могут быть мобилизованы, но одновременно перекладывает обязанность доказывать данный факт на самого человека. Это и создает определенный риск: если информацию не обновили в системе «Оберіг» («Реєстр+»), то ТЦК и СП может «не заметить» судимость. Именно так и произошло с жителем Днепра. И не только с ним…

