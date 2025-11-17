  1. В Украине
НААУ выявила четыре критические пробелы в законопроекте о базовой социальной помощи

16:12, 17 ноября 2025
Адвокаты подчеркивают, что документ содержит риски дискриминации, потери выплат и нечёткие критерии для уязвимых групп.
НААУ выявила четыре критические пробелы в законопроекте о базовой социальной помощи
В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили об обнаружении 4 пробелов в законопроекте 14051 о базовой социальной помощи.

Законопроект о внесении изменений в предоставление базовой социальной помощи может стать инструментом модернизации социальной политики. Он усиливает защиту семей с детьми, поскольку устраняет фрагментацию, повышает адресность и эффективность помощи.

В то же время документ требует устранения отдельных недостатков, подчеркнули в НААУ.

Адвокаты высказали четыре замечания.

Во-первых, изменения в Закон «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью» ограничивают помощь преимущественно I группой с учетом малообеспеченности, исключая II–III группы без четких критериев. Это противоречит ст. 46 Конституции, Закону «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью» и ст. 28 Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, которые запрещают дискриминацию по признаку инвалидности.

Во-вторых, в предлагаемом определении «семья» (ст. 1 Закона «О базовой социальной помощи») отсутствует отдельное понятие «одинокая мать/отец», что создает пробел: такие семьи (с ребенком, но без второго родителя) формально могут не подпадать под критерий малообеспеченности, теряя право на помощь.

В-третьих, переход временной государственной помощи по ст. 181 Семейного кодекса к базовой социальной помощи не уточняет основания (судебное решение, реестр должников), что может привести к отказу в выплатах из-за отсутствия «малообеспеченности». Это создает риск для детей, лишенных содержания.

В-четвертых, в законопроекте не прописано, как обеспечить непрерывность выплат при переходе от временной государственной помощи к базовой социальной помощи. Переходные положения предусматривают шесть месяцев действия старого механизма, однако не гарантируют автоматического начала новых начислений.

Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

