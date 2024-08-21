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Киевлянин получил наказание за развращение школьницы

23:59, 21 августа 2024
Злоумышленник совершил развратные действия в отношении 14-летней родственницы своей жены.
Киевлянин получил наказание за развращение школьницы
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Жителя Киева судили за развращение 14-летней родственницы своей жены. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Ему назначили 5 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что киевлянин вечером вошел в комнату, где отдыхала 14-летняя родственница его жены. Он сел рядом возле девушки на диване и совершил развратные действия по отношению к ней.

Свою вину он не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств, указывающих на его причастность к совершению преступления.

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