Приложение Армия+ планируют масштабировать и на СБУ - Катерина Черногоренко

Мы понимаем, что есть еще и Нацгвардия, и СБУ, и ГУР, и структуры МВД, здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия + - заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Применение Армия+ планируется впоследствии распространять на другие силы безопасности. Об этом отметила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко в интервью «АрмияИнформ».

«Не сомневаюсь и призываю быть уверенными, что Армия+ будет масштабирована на все силы безопасности и обороны.

Так, релиз рассчитан на Вооруженные силы Украины, Государственную специальную службу транспорта. Но мы понимаем, что есть еще и Нацгвардия, и СБУ, и ГУР, и структуры МВД. Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем на том, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитникам.

Очевидно, что наши силы безопасности и обороны работают на единый военный замысел. И здесь точно потребуется единая цифровая среда, и это будет Армия+» - подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, электронный рапорт в Армия+ позволит принести в украинскую армию культуру объяснять, почему командир делает отказ.

«Не просто не утверждать, не просто его перечеркивать или уничтожать, а именно отклонять и объяснять, почему сейчас нельзя в отпуск. Это, вместе с тем, заставит командиров планировать горизонт отношений со своим личным составом, планировать нагрузку на личный состав. Появится возможность таким образом дисциплинировать себя, в первую очередь, и свою команду, своих подчиненных», - отметила Черногоренко.

Также Министерство обороны размышляет о том, как цифровизировать боевые распоряжения. Однако для этого следует запустить полноценную работу единого реестра военнослужащих.

Она добавила, что «мы сделали такой крутой продукт во время войны — и об этом нам постоянно напоминают наши партнеры».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приказ Минобороны от 6 августа №531 определяет, что рапорты представляются в устной и письменной (бумажной или электронной) формах. Военнослужащий имеет право устно рапортовать с помощью технических средств коммуникации.

Автор: Наталья Мамченко

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