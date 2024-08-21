Венгрия изменила правила для украинских беженцев: тысячи людей могут остаться без жилья

Венгрия будет поддерживать только тех украинских беженцев, которые официально зарегистрированы на территории, «пострадавшей от боевых действий».

Венгрия сменила правила для украинских беженцев. Об этом сообщает BBC.

Согласно новому закону, государство будет поддерживать только тех украинских беженцев, которые официально зарегистрированы на территории, «пострадавшей от боевых действий».

Так, в специальном перечне есть 13 регионов Украины — его будут обновлять ежемесячно.

Сейчас Венгрия приютила 31 тысячу украинцев – и неизвестно, сколько из них пострадают от нового закона.

Правозащитники говорят, что наиболее уязвимыми являются представители ромского этнического меньшинства из Закарпатской области. Они до сих пор живут в приютах, которые скоро закроют. Их ситуация осложняется тем, что многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство, то есть им откажут в помощи в других странах ЕС, потому что они граждане Венгрии.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что изменение закона будет означать, что примерно 2 000—3 000 беженцев лишатся доступа к субсидированному жилью. Это может привести к потере работы и повлияет на зачисление детей в образовательные учреждения.

«Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поисках жилья из-за нехватки средств, а также из-за нежелания владельцев сдавать жилье», — отметили в ООН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.