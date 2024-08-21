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Венгрия изменила правила для украинских беженцев: тысячи людей могут остаться без жилья

19:58, 21 августа 2024
Венгрия будет поддерживать только тех украинских беженцев, которые официально зарегистрированы на территории, «пострадавшей от боевых действий».
Венгрия изменила правила для украинских беженцев: тысячи людей могут остаться без жилья
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Венгрия сменила правила для украинских беженцев. Об этом сообщает BBC.

Согласно новому закону, государство будет поддерживать только тех украинских беженцев, которые официально зарегистрированы на территории, «пострадавшей от боевых действий».

Так, в специальном перечне есть 13 регионов Украины — его будут обновлять ежемесячно.

Сейчас Венгрия приютила 31 тысячу украинцев – и неизвестно, сколько из них пострадают от нового закона.

Правозащитники говорят, что наиболее уязвимыми являются представители ромского этнического меньшинства из Закарпатской области. Они до сих пор живут в приютах, которые скоро закроют. Их ситуация осложняется тем, что многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство, то есть им откажут в помощи в других странах ЕС, потому что они граждане Венгрии.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что изменение закона будет означать, что примерно 2 000—3 000 беженцев лишатся доступа к субсидированному жилью. Это может привести к потере работы и повлияет на зачисление детей в образовательные учреждения.

«Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поисках жилья из-за нехватки средств, а также из-за нежелания владельцев сдавать жилье», — отметили в ООН.

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