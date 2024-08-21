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За прогнозом Мінфіну, в 2025 році потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на 12-15 мільярдів доларів

19:23, 21 серпня 2024
Активність бойових дій та ризики тривалості війни, а також систематичне зростання видатків сектору безпеки і оборони, є ключовими чинниками, що впливають на зростання фінансових потреб.
За прогнозом Мінфіну, в 2025 році потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на 12-15 мільярдів доларів
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Виходячи з оновлених прогнозів на 2025 рік, потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на близько 12-15 мільярдів доларів. Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

За її словами, завдяки системній роботі з міжнародними партнерами та імплементації необхідних реформ і заходів, у 2024 році вдалося залучити вже близько 24,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Отримані кошти є результатом ефективного виконання індикаторів та впровадження реформ за програмами співпраці з донорами.

До кінця цього року Україна розраховує залучити ще близько 13,5 млрд доларів зовнішнього фінансування:

  • близько 4 млрд євро від Євросоюзу в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility;
  • понад 3,9 млрд доларів від США;
  • близько 2,2 млрд доларів від МВФ за результатами виконання Програми EFF;
  • близько 2 млрд доларів від Уряду Японії;
  • близько 500 млн доларів від Великої Британії.

У Мінфіні також зазначили про фінансові виклики у 2025 році, зокрема про необхідний обсяг зовнішнього фінансування на наступний рік та шляхи його забезпечення.

«Згідно з розрахунками МВФ у програмі Extended Fund Facility, на 2025 рік потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється на рівні 22,7 млрд доларів. Виходячи з перегляду припущень, на яких базується прогноз на наступний рік, потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на 12 – 15 млрд доларів. Активність бойових дій та ризики тривалості війни, а також систематичне зростання видатків сектору безпеки і оборони, є ключовими чинниками, що впливають на зростання фінансових потреб», – наголосила заступниця міністра.

Щодо використання прибутків зі знерухомлених суверенних активів рф на користь України заступниця міністра фінансів зазначила, що позиція Уряду залишається незмінною:

«Важливо знайти механізми, щоб якнайшвидше забезпечити Україну додатковими фінансовими ресурсами на 2025 рік. В цьому контексті спільне рішення G7 щодо створення механізму фінансування, забезпеченого доходами, що генеруються замороженими  російськими активами, на користь України є критичним для повноцінного фінансування всіх бюджетних потреб.

Ми переконані, що це фінансування має бути безумовним і не має призводити до погіршення боргової стійкості країни. Водночас вбачаємо це рішення як перший крок до повної конфіскації всіх заморожених активів рф», - підкреслила Зикова.

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