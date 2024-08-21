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Мінфін: Виділення додаткових коштів на укриття та шкільні автобуси — це інвестиція в безпечний освітній процес

19:40, 21 серпня 2024
У зв’язку з воєнним станом і постійними обстрілами деяких територій неможливо забезпечити повноцінний освітній процес у закладах освіти.
Мінфін: Виділення додаткових коштів на укриття та шкільні автобуси — це інвестиція в безпечний освітній процес
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив постанову, якою розподілив додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам, збільшивши фінансування укриттів на 5 млрд грн у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти для прифронтових та прикордонних територій, а також 215 млн грн на придбання шкільних автобусів.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зазначив, що виділення додаткових 5 млрд грн на укриття та 215 млн грн на придбання шкільних автобусів – це інвестиція у майбутнє, яка допоможе гарантувати безпечний освітній процес.

«Напередодні нового навчального року вкотре звертаємо увагу на забезпечення належних умов у школах і закладах професійної (професійно-технічної) освіти. З цією метою спрямовано необхідний ресурс для максимальної безпеки та комфорту наших учнів і вчителів під час освітнього процесу. Переконаний, що виділення додаткових 5 млрд грн на укриття та 215 млн грн на придбання шкільних автобусів – це інвестиція у майбутнє, яка допоможе гарантувати безпечний освітній процес, збільшити кількість учнів і вчителів, які будуть підвезені до місць навчання та у зворотному напрямку, повернути дітей до офлайн-навчання й покращити в цілому рівень освіти з урахуванням того, наскільки це можливо зробити в умовах воєнного стану», – вказав Єрмоличев.

За даними МОН, у школах прифронтових регіонів, де необхідно укриття, кількість учнів становить близько 73 тис. осіб.

Кошти на фінансування укриттів розподілено між 77 закладами освіти у 8 прифронтових і прикордонних областях. Найбільше – у Харківській (23 об’єкти), Запорізькій областях (11 об’єктів) та Сумській областях (9 об’єктів). Заплановано вивести 32 тисячі учнів у режим офлайн-навчання.

Як відомо, цьогоріч у держбюджеті-2024 вже було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів та 1 млрд грн – на закупівлю шкільних автобусів.

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