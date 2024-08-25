Іспанська компанія розробила інноваційні безлопатеві турбіни для генерації електроенергії

Іспанська компанія Vortex Bladeless анонсувала інноваційні безлопатеві турбіни з низькою вартістю виробництва.

Джерело фото: Vortex

Іспанська компанія Vortex Bladeless представила новітні безлопатеві турбіни, які використовують вібрації від повітряних потоків для генерації електроенергії. Ця технологія значно знижує витрати на виробництво та може ефективно працювати навіть при слабкому вітрі, повідомляє 24 Тренди.

На відміну від традиційних вітряків, які використовують обертові лопаті, безлопатеві турбіни Vortex Bladeless працюють за принципом вихрових вібрацій. Після того як повітря обтікає циліндричну конструкцію, що коливається, механічна енергія перетворюється на електричну через електромагнітну індукцію.

Ця інноваційна технологія має кілька переваг: турбіни є безшумними, що робить їх придатними для міських умов, і не становлять небезпеки для птахів і кажанів. Відсутність лопатей спрощує конструкцію і дозволяє знизити виробничі витрати на 53% порівняно з традиційними вітряками.

Безлопатеві турбіни Vortex Bladeless можуть генерувати електроенергію при швидкості вітру всього 3 м/с, що робить їх ідеальними для густонаселених міст. Вартість виробленої електроенергії з таких турбін складає лише 45% від вартості кіловат-години інших вітряків, що особливо вигідно при низькій і середній швидкості вітру.

Турбіни функціонують на частотах нижче 20 Герц, що забезпечує їхню майже повну безшумність. Це дозволяє безпечно розміщувати їх у міських районах без ризику для навколишнього середовища.

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