Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом фінансування оборонної підтримки України

Володимир Зеленський з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив ситуацію в Україні та підтримку Німеччини в День Незалежності.

Джерело фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомляє Офіс Президента.

У розмові Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії в німецькому Золінгені, що сталася під час фестивалю 23 серпня. Він також подякував Шольцу за привітання українського народу з Днем Незалежності та за вагому підтримку Німеччини, особливо у зміцненні обороноздатності України.

«Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру», — зазначив Зеленський.

Президент України проінформував канцлера про ситуацію на фронті та поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО. Лідери також обговорили подальшу співпрацю в рамках формату «Рамштайн», продовження фінансування оборонної підтримки та використання заморожених активів рф для потреб України.

Зеленський подякував Німеччині за участь у першій тематичній онлайн-конференції 22 серпня, яка була присвячена енергетичній безпеці та підготовці до другого Саміту миру. Крім того, обговорювалися подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого Саміту миру у Швейцарії.

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