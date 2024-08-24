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Владимир Зеленский обсудил с Олафом Шольцом финансирование оборонной поддержки Украины

18:29, 24 августа 2024
Владимир Зеленский с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил ситуацию в Украине и поддержку Германии в День Независимости.
Владимир Зеленский обсудил с Олафом Шольцом финансирование оборонной поддержки Украины
Источник фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцом по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

В разговоре Зеленский выразил соболезнования по поводу трагедии в немецком Золингене, произошедшей во время фестиваля 23 августа. Он также поблагодарил Шольца за поздравления украинского народа с Днем Независимости и за весомую поддержку Германии, особенно в укреплении обороноспособности Украины.

«Спасибо вам за два с половиной года лидерства Германии. Важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до восстановления справедливого и длительного мира», - отметил Зеленский.

Президент Украины проинформировал канцлера о ситуации на фронте и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности в бронетехнике и средствах ПВО. Лидеры также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках формата «Рамштайн», продолжение финансирования оборонной поддержки и использование замороженных активов РФ для нужд Украины.

Зеленский поблагодарил Германию за участие в первой тематической онлайн-конференции 22 августа, которая была посвящена энергетической безопасности и подготовке ко второму Саммиту мира. Кроме того, обсуждались дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых во время первого Саммита мира в Швейцарии.

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