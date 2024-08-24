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На сайте Офиса Президента появилась петиция по поддержке военнопленных

19:41, 24 августа 2024
Командир морской пехоты предлагает социальный проект «Флаг Надежды» для поддержки пленных украинских военных.
На сайте Офиса Президента появилась петиция по поддержке военнопленных
Источник фото: AFP
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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, защитник Мариуполя Сергей «Волына» Волынский, инициировал запуск социального проекта «Флаг Надежды». Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте Офиса Президента. Этот проект имеет целью поддержать борьбу за возвращение украинских военных, находящихся в российском плену.

Проект был представлен через электронную петицию, которая уже собрала 6 тысяч подписей из необходимых 25 тысяч. В петиции указано, что плен является большой проблемой для тысяч украинцев и их семей, и что необходимо продолжать бороться за их возвращение.

«Плен - это проблема, которая коснулась тысяч украинцев и их семей. Это не просто физическая неволя, это боль и неизвестность, с которыми ежедневно сталкиваются наши герои и их семьи. Мы не можем забыть о тех, кто сейчас находится во вражеском плену. Наша общая ответственность - напоминать о них и бороться за их возвращение», - говорится в петиции.

Проект «Флаг Надежды» предусматривает установление черно-белого флага рядом с государственным флагом Украины на всех государственных учреждениях и ключевых общественных местах. Черный цвет флага символизирует плен и страдания, а белый - несокрушимую надежду на освобождение.

Волынский отмечает, что торжественное снятие черно-белого флага будет символизировать не только победу, но и завершение борьбы за освобождение каждого пленного. Проект «Флаг Надежды» должен стать долговременной инициативой, которая будет постоянно напоминать о пленных как в Украине, так и на международном уровне.

«Торжественное снятие черно-белого флага - этот день станет не просто днем радости за освобожденных, а символом победы, когда каждый герой вернется домой. Торжественное снятие флага ознаменует завершение длительной борьбы за освобождение каждого пленного», - добавляет военный.

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