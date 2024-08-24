Концом войны станет восстановление территориальной целостности Украины, – Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, ВСУ должны вытеснить путина с территории Украины, даже если «партнеры посыпятся».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание войны возможно только при условии восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии со стороны России. Об этом он сказал во время пресс-конференции в субботу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы добиться завершения войны дипломатическим путем, что позволит уменьшить человеческие потери и время, потраченное на конфликт. «Окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии путина и агрессии российской федерации. Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь людей прежде всего и времени», - отметил он.

Однако президент также отметил, что если дипломатические усилия не принесут результата, и международные партнеры не смогут дать должный отпор агрессии, Украина будет вынуждена прибегнуть к военным действиям. «Но если у нас это не получится (закончить войну дипломатически - ИФ-У), если, скажем так, партнеры посыпятся и не будут стоять стойко, крепко против агрессии путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить путина с территории нашего государства», - добавил Владимир Зеленский.

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