США могут рассмотреть соглашение с россией или Китаем для избежания масштабных войн – WSJ

По данным The Wall Street Journal, США могут быть вынуждены заключить крупное геополитическое соглашение для избежания многочисленных войн.

Независимо от результатов президентских выборов в США в ноябре, страна, вероятно, будет вынуждена заключить важное геополитическое соглашение с россией или Китаем, чтобы избежать участия в нескольких крупных войнах одновременно. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации WSJ, мировая ситуация становится все более напряженной из-за активизации авторитарных государств, таких как россия, Китай, Иран и Северная Корея. Учитывая упадок военно-промышленной базы Запада и нежелание американских избирателей увеличивать расходы на оборону, США сталкиваются с проблемой противостояния этим странам одновременно.

Генерал в отставке и бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Кин отметил: «Мы уже участвуем в двух войнах [путем поддержки Украины и Израиля], и сейчас нам трудно поставлять боеприпасы и оборудование для наших союзников. Если мы втянемся в глобальную войну, нам будет трудно справиться с нашими противниками и возможностями, которыми они обладают».

Один из возможных путей, рассматриваемых, например, Дональдом Трампом, предполагает фокусировку на противостоянии Китаю, что может потребовать расторжения союза Пекина с Москвой, даже за счет Украины и Европы.

«Одна из вещей, которые Америка должна сделать, с чисто американской стратегической точки зрения, это найти способ заключить грандиозную сделку с россией. Сделаем это или нет, это сложный вопрос, в зависимости от того, где пролегают российские красные линии. Но в принципе это будет означать новую архитектуру безопасности в Европе», - заявил директор по исследованиям в Американском институте идей Сумантра Майтра.

Демократы пока публично отвергают возможность подобного соглашения с Москвой из-за войны в Украине. Среди республиканцев также есть немало противников сближения с Кремлем.

Сенатор-республиканец Джон Корнин отметил: «Ничего не происходит без американского лидерства. Нравится нам это или нет, но это часть цены, которую мы платим за то, чтобы быть ведущей экономикой и сверхдержавой в мире».

The Wall Street Journal предупреждает, что попытка разрыва между россией и Китаем может привести к потере крупнейшего внешнеполитического актива Америки - ее сети альянсов.

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