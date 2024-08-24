США можуть розглянути угоду з росією або Китаєм для уникнення масштабних війн – WSJ

За даними The Wall Street Journal, США можуть бути змушені укласти великий геополітичний угоду для уникнення численних війн.

Незалежно від результатів президентських виборів у США в листопаді, країна, ймовірно, буде змушена укласти важливу геополітичну угоду з росією чи Китаєм, щоб уникнути участі в кількох великих війнах одночасно. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, світова ситуація стає дедалі напруженішою через активізацію авторитарних держав, таких як росія, Китай, Іран і Північна Корея. Враховуючи занепад військово-промислової бази Заходу та небажання американських виборців збільшувати витрати на оборону, США стикаються з проблемою протистояння цим країнам одночасно.

Генерал у відставці та колишній заступник начальника штабу армії США Джек Кін зазначив: «Ми вже беремо участь у двох війнах [шляхом підтримки України та Ізраїля], і зараз нам важко постачати боєприпаси та обладнання для наших союзників. Якщо ми втягнемося в глобальну війну, нам буде важко впоратися з нашими супротивниками та можливостями, якими вони володіють».

Один із можливих шляхів, розглядуваних, наприклад, Дональдом Трампом, передбачає фокусування на протистоянні Китаю, що може вимагати розірвання союзу Пекіна з москвою, навіть за рахунок України та Європи.

«Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі», — заявив директор з досліджень в Американському інституті ідей Сумантра Майтра.

Демократи наразі публічно відкидають можливість подібної угоди з москвою через війну в Україні. Серед республіканців також є чимало противників зближення з Кремлем.

Сенатор-республіканець Джон Корнін зазначив: «Нічого не відбувається без американського лідерства. Подобається нам це чи ні, але це частина ціни, яку ми платимо за те, щоб бути провідною економікою та наддержавою у світі».

The Wall Street Journal попереджає, що спроба розриву між росією та Китаєм може призвести до втрати найбільшого зовнішньополітичного активу Америки — її мережі альянсів.

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