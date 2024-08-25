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У Чернівцях затримали чоловіка за підозрою у побитті до смерті співмешканки

07:00, 25 серпня 2024
Чоловіку загрожує 15 років за побиття до смерті співмешканки.
У Чернівцях затримали чоловіка за підозрою у побитті до смерті співмешканки
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Правоохоронці в Чернівцях затримали 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у побитті до смерті своєї співмешканки. Чоловіку може загрожувати до 15 років ув'язнення, якщо його вина буде доведена.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

За інформацією правоохоронців, під час конфлікту між підозрюваним і його 44-річною цивільною дружиною, яка є уродженкою Луганщини, чоловік завдав жінці численних ударів по голові та тулубу. Від отриманих травм жінка померла.

23 серпня лікарі повідомили на спецлінію «102» про смерть жительки Чернівців, яку, ймовірно, побили. На місце події виїхали керівництво ГУНП в Чернівецькій області, оперативники, слідчі та інші спеціалісти.

Поліцейські встановили, що між чоловіком і жінкою виникла словесна суперечка під час розпивання алкоголю. Під час конфлікту чоловік завдав жінці удари руками, ногами і дерев’яним бруском по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Наразі підозрюваному оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція також подала клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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