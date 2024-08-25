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В Черновцах задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти сожительницы

07:00, 25 августа 2024
Мужчине грозит 15 лет за избиение до смерти сожительницы.
В Черновцах задержали мужчину по подозрению в избиении до смерти сожительницы
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Правоохранители в Черновцах задержали 42-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении до смерти своей сожительницы. Мужчине может грозить до 15 лет заключения, если его вина будет доказана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

По информации правоохранителей, во время конфликта между подозреваемым и его 44-летней гражданской женой, которая является уроженкой Луганщины, мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.

23 августа врачи сообщили на спецлинию «102» о смерти жительницы Черновцов, которую, вероятно, избили. На место происшествия выехали руководство ГУНП в Черновицкой области, оперативники, следователи и другие специалисты.

Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возникла словесная перепалка во время распития алкоголя. Во время конфликта мужчина нанес женщине удары руками, ногами и деревянным бруском по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас подозреваемому объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция также подала ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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