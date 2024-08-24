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Кінцем війни стане відновлення територіальної цілісності України, – Володимир Зеленський

17:53, 24 серпня 2024
За словами Володимира Зеленського, ЗСУ мають витіснити путіна з території України, навіть якщо «партнери посипляться».
Кінцем війни стане відновлення територіальної цілісності України, – Володимир Зеленський
Джерело фото: rbc
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни можливо лише за умови відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії з боку росії. Про це він сказав під час пресконференції в суботу.

Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона робить усе можливе, щоб домогтися завершення війни дипломатичним шляхом, що дозволить зменшити людські втрати і час, витрачений на конфлікт. «Закінченням війни може бути тільки відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії путіна й агресії російської федерації. Ми будемо зі свого боку робити все, щоб змусити путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей насамперед і часу», – зазначив він.

Однак президент також зазначив, що якщо дипломатичні зусилля не принесуть результату, і міжнародні партнери не зможуть дати належну відсіч агресії, Україна буде змушена вдатися до військових дій. «Але якщо в нас це не вийде (закінчити війну дипломатично - ІФ-У), якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витіснити путіна з території нашої держави», – додав Володимир Зеленський.

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