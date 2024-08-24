На сайті Офісу Президента з’явилася петиція щодо підтримки військовополонених

Командир морської піхоти пропонує соціальний проєкт «Прапор Надії» для підтримки полонених українських військових.

Джерело фото: AFP

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського, оборонець Маріуполя Сергій «Волина» Волинський, ініціював запуск соціального проєкту «Прапор Надії». Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Офісу Президента. Цей проєкт має на меті підтримати боротьбу за повернення українських військових, що перебувають у російському полоні.

Проєкт був представлений через електронну петицію, яка вже зібрала 6 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч. В петиції зазначено, що полон є великою проблемою для тисяч українців і їхніх родин, і що необхідно продовжувати боротися за їх повернення.

«Полон ‒ це проблема, яка торкнулася тисяч українців та їхніх сімей. Це не просто фізична неволя, це біль і невідомість, з якими щоденно стикаються наші герої та їхні родини. Ми не можемо забути про тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні. Наша спільна відповідальність ‒ нагадувати про них і боротися за їх повернення», — йдеться в петиції.

Проєкт «Прапор Надії» передбачає встановлення чорно-білого прапора поряд із державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір прапора символізує полон і страждання, а білий — незламну надію на визволення.

Волинський зазначає, що урочисте зняття чорно-білого прапора буде символізувати не лише перемогу, але і завершення боротьби за звільнення кожного полоненого. Проєкт «Прапор Надії» має стати довготривалою ініціативою, що постійно нагадуватиме про полонених як в Україні, так і на міжнародному рівні.

«Урочисте зняття чорно-білого прапора — цей день стане не просто днем радості за звільнених, а символом перемоги, коли кожен герой повернеться додому. Урочисте зняття прапора ознаменує завершення тривалої боротьби за звільнення кожного полоненого», ‒ додає військовий.

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