Испанская компания разработала инновационные безлопастные турбины для генерации электроэнергии

Испанская компания Vortex Bladeless анонсировала инновационные безлопастные турбины с низкой стоимостью производства.

Источник фото: Vortex

Испанская компания Vortex Bladeless представила новейшие безлопастные турбины, которые используют вибрации от воздушных потоков для генерации электроэнергии. Эта технология значительно снижает затраты на производство и может эффективно работать даже при слабом ветре, сообщает 24 Тренды.

В отличие от традиционных ветряков, которые используют вращающиеся лопасти, безлопастные турбины Vortex Bladeless работают по принципу вихревых вибраций. После того как воздух обтекает колеблющуюся цилиндрическую конструкцию, механическая энергия преобразуется в электрическую через электромагнитную индукцию.

Эта инновационная технология имеет несколько преимуществ: турбины являются бесшумными, что делает их пригодными для городских условий, и не представляют опасности для птиц и летучих мышей. Отсутствие лопастей упрощает конструкцию и позволяет снизить производственные затраты на 53% по сравнению с традиционными ветряками.

Безлопастные турбины Vortex Bladeless могут генерировать электроэнергию при скорости ветра всего 3 м/с, что делает их идеальными для густонаселенных городов. Стоимость выработанной электроэнергии из таких турбин составляет лишь 45% от стоимости киловатт-часа других ветряков, что особенно выгодно при низкой и средней скорости ветра.

Турбины функционируют на частотах ниже 20 Герц, что обеспечивает их почти полную бесшумность. Это позволяет безопасно размещать их в городских районах без риска для окружающей среды.

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