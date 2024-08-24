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В Италии расследуют непредумышленное убийство после трагедии с затоплением яхты британского магната

19:23, 24 августа 2024
Прокуратура Италии начала расследование из-за гибели Майка Линча и шести человек в результате крушения яхты.
В Италии расследуют непредумышленное убийство после трагедии с затоплением яхты британского магната
Источник фото: enovosty.com
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Итальянская прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства после того, как британский технологический магнат Майк Линч и шесть других человек погибли в результате затопления яхты у берегов Сицилии на этой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Глава прокуратуры города Термини-Имерезе Амброджо Картозио заявил, что хотя авария произошла из-за неожиданного метеорологического события, вероятно, имели место небрежные действия, которые привели к трагедии. По его словам, расследование пока не направлено против конкретных лиц.

Среди погибших была 18-летняя дочь Линча, Анна. Инцидент произошел во время шторма рано утром в понедельник, когда 56-метровая яхта семьи, Bayesian, перевернулась возле Портичелло, неподалеку от Палермо. Спастись удалось 15 людям, включая жену Линча и капитана судна.

Картозио отметил, что катастрофа была бы еще более трагичной, если бы оказалось, что ее причиной стали действия, которые не соответствовали необходимым стандартам морской безопасности.

На этой неделе капитан Джеймс Катфилд и другие спасенные были допрошены властями, однако никаких публичных комментариев о причинах аварии не предоставлено. Прокурор Раффаэле Каммарано, который также участвовал в пресс-конференции, сообщил, что капитан активно сотрудничает со следствием.

Эксперты по судоходству отмечают, что яхта Bayesian, построенная итальянской компанией Perini, должна была выдержать шторм и не должна была так быстро затонуть. Сейчас планируется поднять судно с глубины 50 метров, где оно лежит на боку, практически неповрежденное.

По словам Картозио, владельцы и менеджеры яхты выразили готовность полностью сотрудничать со следствием и поддержать операцию по поднятию судна.

Как сообщалось ранее, возле Италии затонула суперяхта, на борту которой был известный британский миллионер Майк Линч с дочерью. Водолазы нашли тела британского бизнесмена Майка Линча и его 18-летней дочери после того, как их яхта затонула возле Сицилии.

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