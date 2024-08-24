Анджей Дуда считает, что Украина вскоре завершит победой войну против рф

Война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании, – заявил Анджей Дуда.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вооруженная агрессия россии против Украины вскоре завершится, а победу одержат силы свободы. Об этом он сказал во время своей речи по случаю Дня независимости Украины в Киеве.

Дуда выразил уверенность, что Украина отстоит свою свободу, подчеркнув, что День независимости Украины в определенной степени является праздником независимости всей Центральной Европы. Он отметил героическую борьбу украинского народа за свою государственность и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного завершения войны.

«Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, мы дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями», - подчеркнул польский президент.

Дуда добавил, что пример борьбы поляков за свою государственность свидетельствует: настойчивость и стремление к свободе непременно приведут к победе, даже если враг значительно сильнее.

«Я не имел и не имею ни малейшего сомнения, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда из темноты войны, на руинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир», - отметил президент Польши.

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