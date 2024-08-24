Владимир Зеленский вручил ленту «Призрак Киева» боевым летчикам

40-я бригада тактической авиации получила почетное звание «Призрак Киева».

Источник фото: Бригада тактической авиации г.Васильков

По случаю 33-й годовщины Независимости Украины 40-й бригаде тактической авиации было присвоено почетное наименование «Призрак Киева». Президент Украины Владимир Зеленский торжественно вручил почетную ленту к боевому флагу во время церемонии на Софийской площади в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

В начале полномасштабного вторжения авиация Воздушных Сил, несмотря на существенное преимущество врага, проявила невероятную стойкость и профессионализм, что позволило освободить небо над Киевщиной и поддержать действия сил обороны во время деоккупации региона.

Призрак Киева стал символом несокрушимости и отваги пилотов, которые весной 2022 года героически защитили столицу от вражеских авиационных атак, выиграв битву за Киев и выгнав вражеские самолеты из украинского воздушного пространства. После этого летчики стали на воздушную оборону по всей стране, выполняя боевые задачи на стратегических направлениях.

Сегодня личный состав 40-й бригады тактической авиации продолжает защищать Украину в самых горячих точках фронта. Среди них пятеро Героев Украины, четверо из которых отмечены посмертно.

«Это почетное наименование - знак отличия высокой доблести, мужества и патриотизма, которые проявили военнослужащие бригады и все летчики Воздушных Сил, которые в первые часы и дни боролись за небо над Киевом ценой своей жизни», - говорится в сообщении.

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