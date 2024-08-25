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Как проверить электронный больничный – инструкция от Пенсионного фонда Украины

07:18, 25 августа 2024
Оформление е-больничных осуществляется на основе медицинского заключения.
Как проверить электронный больничный – инструкция от Пенсионного фонда Украины
Источник фото: pon.org.ua
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В Украине больничный лист может быть сформирован в электронном реестре на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности, который создает врач в медицинском учреждении. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для успешного формирования е-больничного необходимо, чтобы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования содержалась информация о трудовых отношениях работника на момент начала периода его нетрудоспособности, а также чтобы учетная карточка застрахованного лица содержала корректные и актуальные данные.

Застрахованные лица могут самостоятельно проверить статус своего е-больничного онлайн, не выходя из дома. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Авторизоваться в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через систему электронной идентификации ID.GOV.UA.

Перейти в раздел «Временная потеря трудоспособности» в левом меню и выбрать вкладку «Мои листки нетрудоспособности».

Просмотреть краткую информацию о текущем больничном и, при необходимости, развернуть для детального ознакомления, нажав на пиктограмму с галочкой.

Если информация отображается корректно, это означает, что е-больничный успешно создан и будет доступен для вашего работодателя. В случае правильного заполнения данных (период нетрудоспособности, название страхователя и т.д.), работодатель сможет сформировать заявление-расчет для оплаты больничного в своем кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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