Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Вашингтона

Госсекретарь США выразил поддержку Украине в День Независимости и обещал углубление партнерства.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем поздравлении по случаю Дня Независимости Украины заверил в продолжении поддержки со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Украины с Днем Независимости. Америка поддерживает вас сегодня и всегда», - отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул приверженность США обеспечению долгосрочной безопасности и экономической поддержки для Украины в борьбе с российской агрессией, а также в процессе восстановления и реформ. Блинкен высоко оценил достижения Украины в продвижении демократических ценностей, борьбе с коррупцией и содействии экономическому росту.

Он также заявил о готовности США углубить партнерство с Украиной, которое базируется на общих ценностях справедливости и демократии. «Мы будем продолжать поддерживать вас в защите от агрессии России, и вместе мы будем отстаивать принципы Устава ООН относительно суверенитета и территориальной целостности, обеспечивая светлое будущее для всех украинцев», - говорится в заявлении Блинкена.

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