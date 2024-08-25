У Львові судитимуть чиновників за вимагання 400 доларів щомісяця за не створення штучних перешкод у роботі

Посадовців Держпродспоживслужби Волині судитимуть за вимагання хабаря.

Джерело фото: lviv.gp.gov.ua

У Львові розпочато судовий процес над посадовцем і його співробітником з Державної продовольчо-промислової служби Волині за вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, начальник та головний спеціаліст одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обвинувачуються у зловживанні впливом та пособництві у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець систематично вимагав від працівниці державної лабораторії неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США щомісячно. За ці кошти він обіцяв забезпечити відсутність штучних перешкод у її роботі, зокрема, не проводити перевірки її трудової діяльності і не притягувати до дисциплінарної відповідальності.

Для реалізації цієї схеми посадовець залучив свого співробітника, який допомагав отримувати хабарі. Досудове розслідування, яке вела Теруправління ДБР за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України, зафіксувало загальну суму неправомірної вигоди в розмірі 2 000 доларів США.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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