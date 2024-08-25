Практика судів
  1. В Україні

У Львові судитимуть чиновників за вимагання 400 доларів щомісяця за не створення штучних перешкод у роботі

07:36, 25 серпня 2024
Посадовців Держпродспоживслужби Волині судитимуть за вимагання хабаря.
У Львові судитимуть чиновників за вимагання 400 доларів щомісяця за не створення штучних перешкод у роботі
Джерело фото: lviv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові розпочато судовий процес над посадовцем і його співробітником з Державної продовольчо-промислової служби Волині за вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, начальник та головний спеціаліст одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області обвинувачуються у зловживанні впливом та пособництві у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець систематично вимагав від працівниці державної лабораторії неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США щомісячно. За ці кошти він обіцяв забезпечити відсутність штучних перешкод у її роботі, зокрема, не проводити перевірки її трудової діяльності і не притягувати до дисциплінарної відповідальності.

Для реалізації цієї схеми посадовець залучив свого співробітника, який допомагав отримувати хабарі. Досудове розслідування, яке вела Теруправління ДБР за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції України, зафіксувало загальну суму неправомірної вигоди в розмірі 2 000 доларів США.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Суд зобовʼязав ТЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг»

У Резерв+ чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний непридатним та виключений з обліку - суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо ігнорування заяви про виправлення.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова