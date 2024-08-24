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Премьер-министры Украины и Литвы посетили разрушенную россией больницу «Охматдет»

21:43, 24 августа 2024
Литва выделяет 1 млн евро на восстановление «Охматдета».
Премьер-министры Украины и Литвы посетили разрушенную россией больницу «Охматдет»
Источник фото: Тelegram / Денис Шмыгаль
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24 августа Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетили больницу «Охматдет», которая пострадала от ракетного удара. Они осмотрели разрушенный токсикологический корпус и поврежденные здания медучреждения. Визит также включал встречу с врачами, которые оказывали помощь во время атаки и спасали детей.

«Мы уже начали восстанавливать Охматдет. Для прозрачного процесса Минздрав создал Совет по восстановлению Охматдета, куда вошел представитель Литвы. Ведь Литва была среди первых, кто откликнулся на трагедию. По личной инициативе Премьер-министра Ингриды Шимоните Правительство Литвы выделило 1 млн евро на восстановление больницы. Спасибо за эту невероятную поддержку!» - отметил Денис Шмыгаль.

С начала войны российские войска уничтожили более 200 медицинских учреждений в Украине и повредили более 1600.

Источник фото: Тelegram / Денис Шмыгаль 

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