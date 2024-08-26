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США и Британия предоставляли Украине спутниковые снимки Курской области перед наступлением — NYT

13:47, 26 августа 2024
Союзники передавали ВСУ некоторые данные по Курской области.
США и Британия предоставляли Украине спутниковые снимки Курской области перед наступлением — NYT
Фото: dw.com
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Украина перед началом операции в Курской области получила от США и Великобритании спутниковые снимки и другие данные по этому российскому региону. Такая информация была предоставлена ​​Киеву не для помощи в наступлении в глубь территории страны-агрессора, пишет The New York Times.

Чиновники рассказали изданию, что представленные сведения и кадры со спутника Курской области передавались Штатами и Британией украинской стороне, чтобы командование ВСУ лучше отслеживало российские подкрепления, которые могли атаковать.

По словам некоторых официальных лиц США, чем больше территории россия на западном пограничном Украине будет пытаться взять под контроль, тем больше риск чрезмерного расширения линий поставок ВСУ и «зонтики ПВО».

Американские чиновники добавили, что наращивание сил ВСУ в Курской области якобы создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где Силы обороны сталкиваются с интенсивными российскими атаками.

Также американские военные отметили, что Украина своим наступлением в Курской области продемонстрировала, что умеет проводить «общевоенный» маневр. Речь идет о синхронных атаках пехоты, бронетехники и артиллерии, добавляет NYT.

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