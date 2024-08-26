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26 августа: какой сегодня праздник и главные события

10:58, 26 августа 2024
26 августа в Украине и мире празднуют Международный день актера.
26 августа: какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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В понедельник, 26 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак. Этот праздник был основан в 2004 году американкой Коллин Пейдж, являющейся экспертом по поведению животных и защитником их прав. Целью этого дня является привлечение внимания к важности собак в нашей жизни и поощрение людей брать животных из приютов. Собаки играют важную роль в нашей жизни, будучи верными друзьями, охранниками, помощниками для людей с особыми потребностями, а также помогая стражам порядка и спасателям. Этот день напоминает нам о важности заботы и любви к этим замечательным животным.

Также 26 августа Международный день актера. Этот праздник посвящен празднованию актеров во всем мире, независимо от того, работают ли они в театре, кино, телевидении или на цифровых платформах. Актеры играют важную роль в нашей жизни, рассказывая вдохновляющие, развлекающие и заставляющие задуматься истории.

Какой сегодня церковный праздник

26 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Андрияна и Наталии. Они были супругами из Никомидии в Малой Азии. Они жили во времена императора Максимиана (305-311 гг.), известного своими жестокими преследованиями христиан.

Календарь важных событий за 26 августа:

1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;

1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, величайшая битва рыцарских времен в Европе;

1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме;

1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;

1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;

1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина Учредительным собранием в Королевстве Франция;

1791 год – американец Джон Фитч получает патент на пароход, продемонстрированный еще 4 годами ранее;

1833 год — членов экспедиции Джона Росса обнаруживают на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;

1847 год – провозглашают Республику Либерия  

1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;

1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, «увеличив» себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;

1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;

1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб «Фиорентина»;

1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбран А. Мельник;

1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

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