У ДСНС показали перші кадри багатоповерхівки в Луцьку після удару рф

Внаслідок атаки рф пошкоджено житловий будинок.

Як відомо, 26 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку на українські міста. Ворог застосував ракети та дрони.

У ДСНС повідомили, що в Луцьку близько 8:30 ранку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок на одному з проспектів міста. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю і майно громадян.

Рятувальники ліквідували наслідки горіння та руйнувань конструкцій у квартирі. Крім цього, надано допомогу мешканцям для евакуації у безпечне місце.

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