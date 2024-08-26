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Україна зможе подати своїх кандидатів на посади суддів і прокурорів у Міжнародному кримінальному суді

10:45, 26 серпня 2024
Ратифікація Римського статуту дає Україні право подавати свої кандидатури на посади суддів та прокурорів.
Україна зможе подати своїх кандидатів на посади суддів і прокурорів у Міжнародному кримінальному суді
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Україна зможе подати своїх кандидатів на посади суддів Міжнародного кримінального суду. Про це повідомила представниця Президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Як відомо, Верховна Рада 21 серпня ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Наразі закон 3909-IX вже підписано та опубліковано в «Голосі України». Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

«Україна заявляє, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, зазначених у статті 8 (з урахуванням поправок), коли, ймовірно, злочин було вчинено її громадянами», - йдеться у заяві України до статті 124.

«Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС) разом із поправками, які були запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським. Це виконання наших зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ратифікація Римського статуту передбачає більш ефективне розслідування та попередження особливо тяжких злочинів.

Окрім того, ратифікація дасть Україні право стати повноправним членом у Міжнародному кримінальному суді, зокрема брати участь в асамблеї держав-учасниць Римського статуту і подавати свої кандидатури на посади суддів та прокурорів», - вказала Галина Михайлюк.

Також вона повідомлиа, що саме Президент Володимир Зеленський запропонував відтермінування на сім років з моменту набуття чинності Статуту для нашої країни щодо воєнних злочинів, скоєних особами, які є громадянами України.

Автор: Наталя Мамченко 

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