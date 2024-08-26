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На упаковках ліків заборонять розміщувати інформацію рекламного характеру – Михайло Радуцький

11:16, 26 серпня 2024
Рада проголосувала у другому читанні за заборону використання реклами у маркуванні ліків.
На упаковках ліків заборонять розміщувати інформацію рекламного характеру – Михайло Радуцький
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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт 11172 стосовно маркування лікарських засобів. Документ спрямований на гармонізацію вимог національного законодавства в цій сфері до вимог, що діють у ЄС. Зокрема, як розповів народний депутат, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, йдеться про унеможливлення спекуляцій із розміщенням на упаковках ліків інформації рекламного характеру.

«Ухвалення регуляторних законів, які існують у Європі, — це про якість лікарських засобів. Цей закон передбачає унеможливлення спекуляцій на ціні одних і тих же препаратів, які на ринок виходять під різними брендами. Це неправильно. Тому в законі сказано, що той, хто хоче випускати відомі ліки під власною торговою маркою, має або надати електронне досьє, що належить виробнику, і виробник повинен офіційно його передати продавцю, або пройти такі самі дослідження й випробовування, які проходив завод, коли виробляє якісь ліки», — пояснив політик.

За його словами, також найближчим часом у Раді буде розглядатися цілий пакет законів, що регулюватимуть фармацевтичну галузь, зокрема, дистрибуцію та роздрібну торгівлю.

«У нас майже готовий для реєстрації і розгляду профільним Комітетом закон про фармацевтичну послугу, про аптечні мережі та ще багато змін, які спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими нормами», — підкреслив народний депутат.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів, зокрема, отримання сувенірної та брендованої продукції; премій, бонусів, подарунків; повернення частини коштів за призначення; участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

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