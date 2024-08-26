У Вінниці через аварійні відключення світла призупинили водопостачання

Фахівці здійснили переключення.

У Вінниці через аварійні відключення електроенергії зупинялися водопровідні станції. Про це повідомив «Вінницяоблводоканал».

«Через аварійні вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті та фіксували зупинку станції «Вишенька»», - йдеться у повідомленні.

Як пишуть у водоканалі, на Старому місті здійснюється переключення, але потрібен час на стабілізацію тиску в системі, тому можлива тимчасова відсутність води/слабкий тиск.

На Вишеньці фахівці здійснили переключення, можливий слабкий тиск.

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