В Виннице из-за аварийных отключений света приостановили водоснабжение

Специалисты совершили переключение.

В Виннице из-за аварийных отключений электроэнергии останавливались водопроводные станции. Об этом сообщил «Винницаоблводоканал».

«Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция на Старом городе и фиксировали остановку станции «Вишенка»», - говорится в сообщении.

Как пишут в водоканале, на Старом городе осуществляется переключение, но нужно время на стабилизацию давления в системе, поэтому возможно временное отсутствие воды/слабое давление.

На Вишенке специалисты осуществили переключение, возможно слабое давление.

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