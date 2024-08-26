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В Молдове произошли перебои в энергосистеме после ракетной атаки рф на Украину

14:23, 26 августа 2024
Перебои произошли в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова.
В Молдове произошли перебои в энергосистеме после ракетной атаки рф на Украину
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В Молдове зафиксировали перебои в энергосистеме после российского массированного обстрела Украины. Об этом сообщает госпредприятие Moldelectrica.

Перебои в энергосистеме зафиксированы в совместном блоке Украина-Молдова. Представители Moldelectrica заявили, что ситуация находится под контролем.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру. Сейчас ситуация находится под контролем. У нас достаточно местного поколения, чтобы справиться с незначительными перебоями", — сказано в сообщении госпредприятия. 

Напомним, утром 26 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине.

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