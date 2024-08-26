У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки рф на Україну

Перебої сталися в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова.

У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі після російського масованого обстрілу України. Про це повідомляє держпідприємство Moldelectrica.

Перебої в енергосистемі зафіксовано в спільному блоці Україна-Молдова. Представники Moldelectrica заявили, що ситуація під контролем.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", — сказано в повідомленні держпідприємства.

Нагадаємо, вранці 26 серпня ворог наніс черговий масований ракетний удар по Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.