Нацбанк випустив нові монети – який номінал і як виглядають

Монети виготовлені зі срібла 925 проби мають номінал 10 гривень, монети з з нейзильберу – 5 гривень.

Джерело фото: НБУ

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Національній банк України презентував нові пам’ятні монети, які виконані в сріблі та нейзильбері.

Для дизайну пам’ятних монет «Пльонтанізм» використано фрагмент картини «Пробудження», створеної українським митцем Іваном Марчуком у 1992 році.

Мотивом дизайну аверсу срібної монети стало коло, що асоціативно нагадує сонце як символ джерела життя, енергії та розвитку. Аверс монети з нейзильберу повторює загальну стилізовану композицію аверсу срібної монети.

На реверсі обох монет зображено образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України.

Обидві пам’ятні монети оздоблені кольоровим друком (тамподрук) та патинуванням.

Монети виготовлені зі срібла 925 проби мають номінал 10 гривень, монети з з нейзильберу – 5 гривень.

Придбати монети з нейзильберу можна буде з 26 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. У банках-дистриб’юторах – поступово в міру їхнього відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Джерело фото: НБУ

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